O Fenerbahçe garantiu a vitória por 3-2 no reduto do Trabzonspor, este domingo, aos 90+12 minutos e a euforia tomou conta de José Mourinho.

O treinador português ficou ao rubro com o golo apontado por Sofyan Amrabat e entrou dentro de campo para festejar com os jogadores.

O pior viria a seguir. Mourinho calculou mal as medidas do relvado, tentou um festejo a deslizar de joelhos e acabou... às cambalhotas no relvado.

Ora veja: