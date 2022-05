Mesmo habituado a estar presente nos grandes palcos, José Mourinho não conteve a emoção nos instantes finais da partida diante do Leicester (1-0), em que a Roma garantiu o acesso à final da Liga Conferência.

Ainda antes do apito do árbitro do encontro, o técnico português estava em lágrimas e, quando o jogo terminou, foi imediatamente abraçado pelo restante staff.

Na flash interview, o técnico explicou as emoções à flor da pele. «Isto é como a Champions para nós. Estou num momento da minha carreira em que não faço isto por mim, mas pelos meus jogadores, pelos adeptos e pelo clube. Fico emocionado com as emoções dos outros», explicou à DAZN.

Mourinho destacou ainda as duas exibições da Roma nesta eliminatória. «Estou cansado, quero ir para casa. Esta é uma vitória para a família, a família no banco e no estádio. Este é o nosso maior mérito, esta empatia, este sentido de família. Tivemos um jogo extraordinário, talvez outros o interpretem de outra forma, mas o Rui Patrício fez duas defesas em 180 minutos contra uma equipa da Premier League, algo de bom fizemos», vincou.

A emoção de Mourinho: