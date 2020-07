Após a derrota em casa do Sheffield United, o Tottenham voltou aos triunfos na receção ao Everton (1-0) e Mourinho chegou à vitória número 200 na Premier League.



Com Gedson no banco, a equipa de Mourinho foi ligeiramente superior durante os primeiros trinta minutos. Depois de Lucas Moura ter ameaçado o 1-0 num pontapé de longe, os spurs chegaram (com alguma sorte) à vantagem. Lo Celso ficou com o ressalto na área e rematou com a bola a desviar em Michael Keane e a trair Pickford.



Mal soou o apito para intervalo, o técnico português viu Lloris e Son discutirem e trocarem empurrões. Os dois trocaram um cumprimento no arranque da segunda parte e a situação pareceu ter ficado resolvida.



Com André Gomes em campo todo o encontro, os toffees obrigaram o Tottenham a baixar as linhas e a sofrer para segurar a preciosa vantagem. Ainda assim, os spurs viram Son por duas vezes perder o duelo com Pickford.



O melhor que o Everton conseguiu foi um desvio de calcanhar de Calvert-Lewin que Lloris travou com eficácia. Feitas as contas, o Tottenham subiu ao 8.º lugar e tem os mesmos 48 pontos que o Sheffield United e reentra nas contas pela Europa. Por sua vez, a formação orientada por Ancelotti é 11.º com 44 pontos.



A discussão de Son e Lloris: