Instantes antes do golo que decidiu o Roma-Juventus deste domingo, José Mourinho preparava a substituição de Tammy Abraham. O treinador português falou com o compatriota Nuno Santos e agarrou num papel e numa caneta para escrever aquilo que pretendia do avançado inglês.

Ora, precisamente nesse momento, aos 52 minutos, Mancini apareceu com espaço à entrada da área e rematou para um golaço, levando o Olímpico à loucura. Abraham até deixou a zona técnica para correr em direção aos companheiros, mas Mourinho não festejou e continuou em conversa com o adjunto, com a tampa da caneta na boca enquanto escrevia algumas notas.

Outros elementos dos giallorossi ainda tentaram animar o special one, mas o foco do treinador português era outro.

Veja o momento imperdível de Mourinho: