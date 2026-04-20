O duelo entre treinadores portugueses no Al Ula-Al Jabalain, que opôs José Peseiro a Ricardo Chéu, terminou empatado sem golos esta segunda-feira.

O desfecho no jogo a contar para a 30.ª de 34 jornadas da II Liga da Arábia Saudita atrasou o Al Ula, de José Peseiro, na luta pela subida direta, que é garantida pelos dois primeiros classificados. Diogo Queirós e João Novais foram titulares no Al Jabalain.

O Al Ula soma agora 59 pontos e está a quatro do Al Draih, segundo com 63 pontos e um jogo a menos (recebe o Al Raed na terça-feira). O Abha Club é o líder, com 74 pontos e subida já garantida.

Já o Al Jabalain está no sexto lugar, com 53 pontos, em lugar de play-off de subida, que é disputado pelos clubes que fiquem do terceiro ao sexto lugar. À sua frente tem ainda Al Faisaly (quarto com 55 pontos) e Al Orobah (quinto com 53), ambos com o jogo desta jornada ainda por disputar.

Esta segunda-feira houve ainda um Al Jubail-Al Wehda (0-2) e um Al Adalah-Al Jandal (2-1).

