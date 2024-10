José Peseiro é o único português que integra a lista de 20 nomeados para a eleição de melhor selecionador do mundo em 2024, divulgada esta quarta-feira pela International Federation of Football History and Statistics (IFFHS).

O técnico de 64 anos, que deixou o comando da Nigéria em março, devido a graves problemas financeiros e logísticos, conseguiu cinco vitórias em seis jogos de qualificação para o CAN, tendo também o melhor ataque do apuramento. Além disso, chegou à final da prova.

Na lista da IFFHS constam, por exemplo, Lionel Scaloni, vencedor do ano passado, Luis de la Fuente (Espanha), Gareth Southgate (Inglaterra), Didier Deschamps (França), Ronald Koeman (Países Baixos), Julian Nagelsmann (Alemanha) ou Marcelo Bielsa (Uruguai).