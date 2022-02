A federação nigeriana de futebol descartou a contratação de José Peseiro, depois da campanha na Taça das Nações Africanas.

O português tinha um acordo para assumir o comando desta seleção após a prova, mas a federação mudou de ideias, com base no rendimento da equipa no último mês. Augustine Eguavoen continua como selecionador, embora continue a ser rotulado como interino.

Emmanuel Amuneke, antigo internacional nigeriano, que jogou no Sporting, assume as funções de adjunto.

A Nigéria venceu o Grupo D da CAN, com três vitórias em igual número de jogos, mas depois foi eliminada pela Tunísia nos oitavos de final.

«Apreciamos o interesse que o Sr. José Peseiro mostrou junto da federação nigeriana, durante as nossas conversas cordiais, e não temos dúvidas relativamente à sua capacidade. Talvez no futuro surja a oportunidade de trabalhar com ele. No entanto, tendo em conta a prestação positiva das Super Águias na recente Taça das Nações Africanas, que deu esperança aos nigerianos e catapultou a nossa confiança na presente equipa técnica para garantir a qualificação para o Mundial do Qatar, decidimos aceitar a recomendação do Comité Técnico e de Desenvolvimento, e manter a liderança de Eguavoen, juntamente com Amuneke», refere o comunicado federativo.