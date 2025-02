O português José Peseiro é o novo treinador do Zamalek, anunciou o clube do Egito, na tarde desta sexta-feira.

«O Zamalek contrata o português José Peseiro para treinador da equipa», refere o Zamalek, em nota oficial, através dos seus canais oficiais.

Peseiro, que rejeitou uma proposta do Kayserispor nas últimas semanas, volta ao ativo ao fim de quase um ano.

O técnico de 64 anos estava sem clube ou seleção desde que deixou o comando técnico da Nigéria, na sequência da participação na última edição da CAN, que os nigerianos perderam por 2-1 ante a Costa do Marfim, na final.

Peseiro sucede ao suíço Christian Gross, numa época em que o Zamalek já tinha sido treinado por outro português, José Gomes.

Trata-se de um regresso de Peseiro ao Egito, onde já tinha treinado o Al-Ahly, na época 2015/16.

Ao fim de 13 jornadas, o Zamalek é 3.º classificado, com 26 pontos, a quatro do líder Pyramids FC e a três do Al-Ahly, 2.º classificado.