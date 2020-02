José Peseiro foi apresentado esta quarta-feira em conferência de imprensa com novo selecionador da Venezuela.

O treinador aproveitou para clarificar a ideia de jogo que pretende ver aplicada na Vinotinto.

«Todos os treinadores têm uma ideia. Mais ofensiva ou mais defensiva. É verdade que gosto de uma equipa que domina o jogo ofensivamente. [Mas] Seria uma loucura vir para a Venezuela e querer jogar como o Sporting de 2005», disse o treinador português, lembrando a época na qual esteve perto de vencer o campeonato e a Taça UEFA.

Garantindo que se documentou antes de aceitar o convite da seleção da América do Sul, Peseiro explicou quais são os objetivos traçados. «A Venezuela vive o seu melhor momento. Venho com o propósito principal de contribuir para poder estar no Mundial do Qatar em 2022.»