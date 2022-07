José Sá, guarda-redes do Wolverhampton, na flash interview à Sport tv, após o empate (1-1) com o Sporting num jogo particular disputado no Algarve:

«[Análise ao jogo] Foi um bom jogo para ambas as equipas. Jogámos contra um adversário forte, mas também estivemos à altura e fizemos um bom jogo.

[Este ritmo competitivo é importante na pré-época?] Sem dúvida. Vamos melhor preparados para o início da época.

[Quais os objetivos individuais e coletivos para a nova época?] Jogo a jogo e vamos ver a que posição chegamos, é assim que estamos a trabalhar. A Premier League é o melhor campeonato do mundo, jogamos contra equipas muito fortes, mas trabalhamos para vencer todos os jogos.

[Jogo de pés é também uma tarefa?] É o que me pedem e é o que tento fazer. Ajuda muito a equipa e fico feliz por ajudar e porque os meus colegas também confiam em mim.

[Está a gostar de trabalhar com Bruno Lage?] Muito. Bom treinador, com boas ideias. Estamos todos muito contentes com ele.»