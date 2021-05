Vieirinha, capitão do PAOK, abriu caminho para a conquista da Taça da Grécia, na conversão de uma grande penalidade, no triunfo sobre o Olympiakos de Pedro Martins, por 2-1, no Estádio Olímpico de Atenas.

Num jogo que contou com uma arbitragem do holandês Danny Makkelie, a equipa de Salónica adiantou-se no marcador ainda na primeira parte, aos 35 minutos, com a tal grande penalidade convertida pelo internacional português.

O campeão Olympiakos, com José Sá, Rúben Semedo e Bruma no onze inicial, ainda conseguiu chegar ao empate, no início da segunda parte, com um golo de Yann M’Vila, mas a última palavra foi mesmo do PAOK, já sobre o minuto noventa, com um golo de Michael Krmencik que valeu a conquista do troféu.

Veja o golo de Vieirinha: