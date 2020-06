O futebolista português Josué Pesqueira marcou o golo que garantiu, na noite de segunda-feira, o empate ao Hapoel Beer Sheva, na deslocação ao líder Maccabi Tel Aviv, no duelo da quarta de dez jornadas da fase de apuramento de campeão em Israel.

Aos 70 minutos, o antigo jogador do FC Porto, Sp. Braga e Paços de Ferreira assinou o empate final, com um remate colocado de pé esquerdo de fora da área, anulando o tento inicial de Peretz, para o Maccabi (25m).

Foi o terceiro golo do jogador de 29 anos nos últimos quatro jogos, num duelo que teve Miguel Vítor e David Simão do lado do Hapoel e os também portugueses André Geraldes e Jair Amador como titulares no Maccabi.

O Maccabi é líder com 72 pontos e o Hapoel, que está na final da Taça, é quarto, com 48.