O médio português Josué Pesqueira estreou-se a marcar pelo Hapoel Beer Sheva na terça-feira, dando a vitória à equipa israelita ante o Hapoel Hadera, por 1-0, no duelo da 15.ª jornada da primeira liga do país.

O internacional português de 29 anos fez o único golo do jogo aos 60 minutos de jogo: um golaço, num remate frontal, ao canto da baliza.

No Hapoel Beer Sheva, quarto classificado do campeonato, com 26 pontos, joga também o português Miguel Vítor. O Maccabi Tel Aviv é o líder, com 37 pontos, seguido mais de perto pelo Maccabi Haifa (segundo classificado, 34 pontos) e pelo Beitar Jerusalém - equipa onde joga Diogo Verdasca - terceiro, com 29 pontos.