O Hapoel Beer Sheva, com os portugueses Miguel Vítor, David Simão e Josué Pesqueira em campo, garantiu esta quarta-feira o apuramento para a final da Taça de Israel, ao bater o Bnei Yehuda no desempate por penáltis (6-5), após o 1-1 final no tempo regulamentar, que subsistiu no prolongamento.

O contributo dos três lusos, titulares e em campo em todo o jogo, foi decisivo. Josué abriu o marcador com um belo golo aos 68 minutos. Contudo, o ex-Belenenses Matija Ljujic, no sétimo minuto de compensação, fez o empate para o Bnei e levou o jogo para prolongamento.

Já com menos um desde os 39 minutos, por expulsão de Tambi, o Bnei ficou reduzido a nove na segunda parte do prolongamento, com a expulsão de Golan. Contudo, segurou o empate até aos penáltis.

Da marca dos onze metros, e com três dos seis penáltis convertidos pelos três jogadores portugueses, o Hapoel Beer Sheva carimbou a final, na qual vai defrontar o Maccabi Petah Tikva.