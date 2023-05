O internacional português Josué Pesqueira, que estava em final de contrato, renovou por mais uma temporada com os polacos do Légia Varsóvia.

«Quando te sentes em casa, não queres sair. E é assim com Varsóvia e com o Légia, tornaram-se a minha casa. Estou feliz por continuar a minha carreira aqui. É uma grande honra ser capitão, isso significa muito para mim porque o Légia é o maior clube da Polónia. Os adeptos apreciam-me, muitas vezes senti a simpatia deles. Agora que concluímos as negociações, posso agradecer pelo grande apoio que nos demonstraram. Vamos precisar ainda mais na nova temporada. Gostaria de ser campeão polaco com o Légia», disse, citado pelos meios do clube

O médio de 32 anos vai cumprir, assim, a terceira época no emblema de Varsóvia. Em 2022/23 apontou 15 golos e oito assistências em 37 jogos e foi nomeado para melhor jogador do campeonato polaco.