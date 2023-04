O Legia de Varsóvia regressou aos triunfos esta sexta-feira, depois de dois empates e uma derrota, na receção ao Wisla Plock, na 30.ª jornada do campeonato polaco. A formação anfitriã venceu por 2-0 e o primeiro golo foi apontado pelo português Josué.

O internacional luso, eleito melhor em campo, chegou aos 14 golos na temporada ao cobrar de forma certeira um penálti, aos 13 minutos. Aos 90+3m, Muci fechou as contas da partida.

O Legia, que também contou com o português Yuri Ribeiro de início, segue na segunda posição do campeonato, com 60 pontos, a oito do líder Rakow, que tem um jogo por disputar.

Veja os melhores momentos do encontro: