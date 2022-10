O português Josué esteve em destaque na vitória do Legia Varsóvia em casa do Jagiellonia (5-2), este sábado, na 15.ª jornada do campeonato da Polónia.

O médio português foi titular e apontou um hat trick (28, 40 e 72m) diante da equipa de Nené. Já Yuri Ribeiro, foi lançado nos visitantes aos 83 minutos.

Mladenovic (30m) e Nawrocki (48m) apontaram os outros golos do Legia, enquanto Gual (16m) e Kowalski (78m) fizeram os golos dos anfitriões.

Josué, de 32 anos, já leva sete golos em 16 jogos nesta época.

O Legia é segundo classificado do campeonato polaco, com 28 pontos, enquanto o Jagiellonia é 10.º, com 18.

Veja o resumo da partida: