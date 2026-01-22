Jota Silva esteve muito perto de reforçar o Sporting no verão passado, mas a transferência não se concretizou... por um minuto. O internacional português recordou os momentos de ansiedade que sentiu, até à desilusão pelo desfecho das negociações.

«Conversei com o Nuno [Espírito Santo] e ele ajudou. Nunca foi sobre o clube ou o lugar. O Forest comprou alguns jogadores da minha posição e acho que me conhecem bem... Gosto de jogar, gosto de me sentir importante, gosto de contribuir. Tive a oportunidade de voltar ao meu país, de lutar por títulos. Era uma boa opção», contou o avançado ao The Athletic.

«Deu a sensação, algumas vezes, de que estava quase feito. Mas isso mudava a cada dia. Terminou da pior forma. Perder uma transferência por um minuto é difícil», prosseguiu.

«Eu não tenho problemas com Forest ou com o Sporting, mas não vou mentir. Foi difícil. Quando recebi a chamada a dizer que os papéis não chegaram dentro do prazo... O meu mundo desabou. Mas, no dia seguinte, acordei às oito da manhã e fui para o treino. Os meus companheiros de equipa ajudaram-me. Fiquei quieto e calado, porque, naquele momento, podes dizer coisas com emoção», afirmou ainda.

Falhada a transferência para Alvalade, Jota Silva encontrou solução no futebol turco. O avançado de 26 anos foi emprestado ao Besiktas e leva três golos em dez jogos.

«Eu encontrei o Besiktas e quero estar aqui. Aqui posso jogar, posso mostrar o meu futebol. Estou feliz. Sentes que a equipa tem algo. Sinto o mesmo que senti no Forest - lutamos até o fim», vincou.

Apesar da forte concorrência nas posições de ataque, Jota, internacional português em duas ocasiões, sonha com a chamada de Roberto Martínez ao Mundial.

«Se lutar nos jogos, sei que posso. O mínimo é que o treinador saiba o meu nome. Se ele me escolhe ou não, isso depende dele», rematou.