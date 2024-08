O futebolista português Jota Silva, que na quarta-feira se estreou a marcar pelo Nottingham Forest no seu primeiro jogo a titular, ante o Newcastle, assumiu estar «contente» pelo golo e pelo jogo da equipa, apesar da eliminação na segunda ronda da Taça da Liga inglesa.

«Estou muito contente pelo golo e pelo jogo, penso que fizemos um grande jogo. Nos penáltis, penso que é sorte, trabalho, mas sorte», referiu Jota, que foi eleito o melhor jogador do encontro.

«Penso que o que eu posso fazer pela equipa, eu faço, trabalho muito, tento fazer bem o que o treinador me diz e continuo a trabalhar, a ajudar a equipa. Penso que jogámos muito bem, criámos muitas ocasiões. Sábado há outro jogo e precisamos de estar prontos», afirmou Jota, já de olhos na receção ao Wolverhampton, da 3.ª jornada da Premier League (sábado, 15h00).

Jota referiu ainda, aos canais do clube, o seu entusiasmo por estar no futebol inglês e no Nottingham.

«Estou muito bem, feliz por estar aqui, entusiasmado, era um sonho desde criança, continuo a trabalhar e a ajudar a equipa A atmosfera é incrível, isto é Inglaterra, é o Nottingham, é o City Ground, muito feliz por jogar aqui», disse Jota.

Na quarta-feira, Joe Willock deu vantagem ao Newcastle logo no primeiro minuto e Jota empatou ao minuto 50. Os «magpies» triunfaram no desempate por penáltis, por 4-3. Jota saiu ao minuto 61, naquele que foi o seu segundo jogo pelo Nottingham. No passado sábado, entrou já em tempo de compensação, na vitória por 1-0 ante o Southampton, no St. Mary’s, aos 90+2m.