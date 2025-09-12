Jota Silva foi confirmado oficialmente como reforço do Besiktas, esta sexta-feira, por empréstimo do Nottingham Forest, até ao final da temporada.

O emblema turco fica com opção de compra sobre o internacional português no valor de 17 milhões de euros. Além disso, vai pagar uma taxa de empréstimo de 2,5 milhões.

Jota vai vestir a camisola 26 no clube de Istambul e terá os portugueses Tiago Djaló e Rafa como colegas de balneário - João Mário está de saída para o AEK.

Falhada a transferência para o Sporting por um minuto, devido ao atraso no envio da documentação, o avançado de 26 anos opta por um novo rumo na carreira e chega à Turquia no último dia de mercado no país.

Contratado ao Vitória de Guimarães no início da época passada, Jota fez 37 jogos pelo Nottingham Forest, nos quais marcou quatro golos e deu duas assistências. No entanto, não conquistou um lugar no onze habitual de Nuno Espírito Santo.