Falhada a transferência para o Sporting, Jota Silva está muito perto de reforçar o Besiktas. O internacional português chegou na manhã desta sexta-feira – último dia de mercado na Turquia – a Istambul.

Já com o cachecol do Besiktas ao pescoço, o avançado de 26 anos deixou uma mensagem aos adeptos.

«Sinto-me muito bem, estou entusiasmado por estar aqui, é uma honra defender o clube, estou entusiasmado por começar. A minha mensagem para os adeptos é que continuem a apoiar este enorme clube, continuem com a sua paixão, nós precisamos dela. Vamos dar tudo em campo para defender este grande clube», disse Jota aos jornalistas presentes no aeroporto.

Tal como o Maisfutebol escreveu, Jota Silva vai ser emprestado, até ao final da temporada, pelo Nottingham Forest. O Besiktas paga uma taxa de empréstimo de 2,5 milhões de euros, com uma opção de compra (não obrigatória) de 17 milhões de euros.

RELACIONADOS
Jota Silva no Besiktas por empréstimo com opção de compra
João Mário ruma a Atenas para ser reforço por empréstimo do AEK