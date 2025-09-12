Falhada a transferência para o Sporting, Jota Silva está muito perto de reforçar o Besiktas. O internacional português chegou na manhã desta sexta-feira – último dia de mercado na Turquia – a Istambul.

Já com o cachecol do Besiktas ao pescoço, o avançado de 26 anos deixou uma mensagem aos adeptos.

«Sinto-me muito bem, estou entusiasmado por estar aqui, é uma honra defender o clube, estou entusiasmado por começar. A minha mensagem para os adeptos é que continuem a apoiar este enorme clube, continuem com a sua paixão, nós precisamos dela. Vamos dar tudo em campo para defender este grande clube», disse Jota aos jornalistas presentes no aeroporto.

Tal como o Maisfutebol escreveu, Jota Silva vai ser emprestado, até ao final da temporada, pelo Nottingham Forest. O Besiktas paga uma taxa de empréstimo de 2,5 milhões de euros, com uma opção de compra (não obrigatória) de 17 milhões de euros.