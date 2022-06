Nem sempre é fácil organizar uma peladinha. Ora, porque os horários são incompatíveis, ora porque há sempre quem falte à palavra em cima da hora do jogo. De férias em Chipre, Matty O’Neil e os amigos precisavam de dois jogadores para completar as equipas e foi então que convidaram alguns jovens a participar na peladinha.

Além de futebolistas profissionais que jogavam no país, um dos convidados era… Jota, o português que alinhou na última época no Celtic, por empréstimo do Benfica.

Nas redes sociais, Matty O’Neil diz que jogaram durante «duas horas» e, no final, conviveram com algumas cervejas à mistura e a «falar de futebol puro» num bar.

Para os mais impacientes adeptos do Celtic, este jovem escocês deixou uma dica quanto ao futuro de Jota, com uma referência à canção feita para o jogador nas bancadas do Celtic Park: «Para todos os que se perguntam… habituem-se: ‘Jota na ala, Jota na ala’».

Had a game yest, needed players so asked couple lads that were there to play…… it was Jota from Celtic and some pro playing in Cyprus 🤣🤣. We played then kicked around for 2 hours after and then had a couple of pints with the lads talking pure football. Top guys! pic.twitter.com/0Xr8V5tFQv