O extremo português Jota, emprestado pelo Benfica ao Celtic, integra a equipa do ano do campeonato escocês, elaborada pelo Sindicato de jogadores daquele país (PFA).

Em 25 jogos na competição, note-se, o futebolista português soma oito golos e nove assistências.

Jota tem a companhia de mais cinco colegas do Celtic que, a quatro jornadas do final do campeonato, segue na liderança com 85 pontos, mais seis do que o segundo classificado, o Rangers.

A equipa do ano na Escócia: