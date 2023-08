O futebolista português Jota rendeu o lesionado Karim Benzema aos 42 minutos e estreou-se a marcar pelo Al-Ittihad esta segunda-feira, na vitória por 3-0 na visita ao Al-Wehda, em jogo da 4.ª jornada da liga da Arábia Saudita.

O atual campeão saudita resolveu o encontro com três golos em dez minutos, na segunda parte. Romarinho desfez o 0-0 ao minuto 63, Jota fez o segundo golo ao minuto 67 e, aos 73 minutos, Igor Coronado ampliou a vantagem da equipa visitante para 3-0.

O golo de Jota:

Com este resultado, a equipa comandada pelo português Nuno Espírito Santo isola-se na liderança, à condição, com os 12 pontos possíveis nos primeiros quatro jogos. Fica à espera do que o Al-Ahli, que tem nove pontos e menos um jogo, faça na terça-feira, ante o Al-Tai.

À mesma hora, esta segunda-feira, o Al Hilal, treinado pelo português Jorge Jesus, recebeu e venceu o Al-Ettifaq, por 2-0.

Com o novo selecionador saudita, Roberto Mancini, na bancada, Malcom abriu o marcador aos 24 minutos de jogo, a passe de Mitrovic, num lance que teve de passar por análise do vídeo-árbitro, com o golo a ser confirmado instantes depois. Ainda na primeira parte, aos 41 minutos, Salem Al Dawsari rematou para o 2-0.

Na segunda parte, já aos 90 minutos, Al Hamdan fez o 3-0 na recarga a um cabeceamento de Mitrovic defendido por Paulo Victor, mas o lance foi anulado com auxílio do vídeo-árbitro, por fora de jogo.

O Al Hilal chega aos dez pontos, fruto de três vitórias e um empate. É, ao final do dia, segundo classificado, mas fica à espera do que o Al-Ahli e o Al-Taawon (sete pontos e menos um jogo) façam na terça-feira. O Al-Taawon defronta o Al-Akhdoud, orientado pelo português Jorge Mendonça. O que a equipa de Jorge Jesus garantiu foi a fuga ao Al-Ettifaq: a equipa orientada por Steven Gerrard partia com os mesmos sete pontos do Al Hilal para esta jornada.

Na sexta-feira, pelas 19 horas, há, precisamente, duelo entre o Al-Ittihad e o Al Hilal, para a 5.ª jornada.

Também esta segunda-feira, o Al-Raed, com o português André Moreira na baliza, recebeu e venceu o Al-Riyadh, por 3-0, somando os três primeiros pontos na competição.