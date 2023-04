Josué e Jota foram os maiores destaques entre os portugueses que jogam além-fronteiras, de acordo com o ranking elaborado pelo Sofa Score para o Maisfutebol.



O médio marcou dois golos no empate do Legia de Varsóvia na visita ao terreno do Legnica, último classificado da Liga polaca.



Por sua vez, Jota foi a figura do Celtic no Old Firm ao assinar um golo e uma assistência contra o Rangers.

Ivo Pinto fecha o pódio com a boa prestação que realizou na derrota do Fortuna Sittard em Amesterdão contra o Ajax.