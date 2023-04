Os futebolistas portugueses Jota, Rafael Leão e Anthony Lopes estão entre os maiores destaques depois de mais um fim de semana desportivo nos campeonatos estrangeiros, de acordo com o ranking elaborado pela plataforma SofaScore para o Maisfutebol.

Jota destacou-se com um golo e uma assistência na vitória do Celtic por 2-0 ante o Ross County, no domingo, para a 30.ª jornada da liga da Escócia.

Rafael Leão brilhou no triunfo do Milan em Nápoles, por 4-0, também no domingo, ao apontar dois golos no duelo da 28.ª jornada da Serie A italiana.

Na baliza do Lyon, Anthony Lopes esteve em evidência no triunfo por 1-0 ante o Paris Saint-Germain, igualmente no domingo, no duelo da 29.ª ronda da primeira liga francesa.

Leonardo Rocha, Rui Silva, Rui Modesto, João Félix, Paulinho, José Sá e Rui Patrício completam o top-10 semanal dos portugueses no estrangeiro.