Que Abada!

O Celtic deu 9-0 ao Dundee United neste domingo, num jogo em que o português Jota marcou e assistiu, mas esteve longe de ser o jogador em maior destaque.

Esse tem de ser atribuído a Liel Abada. O extremo israelita marcou três golos e ainda fez uma assistência e houve também espaço para Kyogo Furuhasi lhe imitar o feito.

Foi aliá o japonês a inaugurar o marcador, logo aos 15m, após assistência de Jota.

Kyogo Furuhasi marcou ainda os dois golos seguintes, ainda antes do intervalo, e Jota fechou o resultado ao intervalo, com um golo no sexto minuto de descontos.

Na segunda parte ganhou destaque o festival de Abada, que já tinha assistido no terceiro golo e marcou o quinto, o sétimo e o oitavo. Juranovic e Starfelt marcaram os restantes golos.

Com este resultado, os católicos mantêm-se na liderança do campeonato, com um pleno de vitórias ao fim de cinco jornadas, com impressionante registo de 21 golos marcados e apenas um sofrido.