No primeiro jogo de pré-temporada, o português Jota voltou a exibir-se a grande nível pelo Celtic, clube pelo qual já assinou em definitivo.

Diante do Blackburn Rovers (2-2), o ex-Benfica apontou o primeiro golo do campeão escocês, com um remate à entrada da área, na sequência de um pontapé de canto. O 'tiro' até não saiu na perfeição, já que surgiu a partir da canela, mas só acabou no fundo das redes.

Perfeito mesmo foi o drible de Jota na segunda parte. Ao ver um adversário aproximar-se, o extremo luso picou a bola sobre o mesmo, num lance brilhante em que «encarnou» o brasileiro Neymar, que tem habituado os adeptos de futebol a este tipo de jogadas.

Ora veja: