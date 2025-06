Alberto Costa, ex-Vitória de Guimarães, tem encantado a imprensa italiana. O defesa português, que veste as cores da Juventus, tem protagonizado um Mundial de Clubes positivo e, esta quarta-feira, fez capa em vários jornais italianos.

Questionado sobre referências, Alberto mencionou dois portugueses que já vestiram as cores da «vecchia signora». «Não tenho dúvidas sobre isso: Cristiano Ronaldo e Dani Alves. Cresci a ver o João Cancelo jogar na televisão. Temos características diferentes, mas posso dizer que me inspiro nele, principalmente porque ele ajudou a Juventus a ganhar títulos», partilhou, em entrevista ao jornal italiano, Tuttosport.

Continuando a falar de Ronaldo, o jovem de 21 anos admitiu que não tem o contacto do «ídolo», mas confessou um sonho. «Infelizmente, não tenho o número dele... Espero poder jogar com ele na Saeleção. Se eu conseguir continuar bem na Juve, tenho certeza de que, mais cedo ou mais tarde, a convocatória vai chegar».

Tendo feito a formação nos Conquistadores, Costa rumou à Juventus em janeiro deste ano. O lateral direito assumiu «adorar» a cidade de Turim, mas admite ter sentido alguma dificuldade na mudança.

«Obviamente não foi fácil no começo, mas o apoio dos meus companheiros e de todo o universo da Juventus nunca faltou. Eles deram-me força para continuar a trabalhar. Demorei um pouco para me habituar. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, conseguiria jogar as minhas cartas. Então, treinei intensamente, todos os dias, com o objetivo de estar pronto», confessou.

Alberto Costa tem-se destacado mais desde a chegada do treinador croata Igor Tudor. O português comentou as dificuldades sentidas e o desejo de vencer troféus pelos italianos.

«Simplesmente acho que tive mais oportunidades do que no meu primeiro período com o uniforme “preto e branco”. Sempre trabalhei para estar pronto. O treinador tem ideias diferentes das do Thiago Motta: tanto defensivamente quanto ofensivamente», começou por referir.

«Estou a tentar adaptar-me ao jogo dele o máximo possível. Agora só falta continuar a treinar com consistência para ajudar a Juve a conquistar títulos», acrescentou.

O jovem lateral assumiu, ainda, não acusar a pressão de vestir as cores de um grande europeu. «No início, sim, mas adoro sentir a pressão de um grande clube como este. Quando o meu agente disse que a Juve estava interessada em mim, não pensei duas vezes, perguntei-lhe logo: “Quando vamos embora?"», compartilhou.

No Mundial de Clubes, a Juventus decide a liderança do grupo G com o Manchester City nesta quinta-feira. O ex-V. Guimarães ressalvou os dois primeiros jogos, que acabaram em goleadas, da Juve e elogiou o próximo adversário, admitindo que o foco está em vencer, seja contra quem for.

«O sentimento é muito positivo. Nos dois primeiros jogos, entrámos bem em campo. O Manchester City é uma ótima equipa, mas quando tu vestes o preto e branco, tu entras em campo para vencer todos. Para ganhar títulos. Então, não me importa quem encontraremos pela frente», concluiu.