Muito se tem falado sobre a permanência (ou não) de Francisco Conceição na Juventus após o término do empréstimo ao clube italiano, por parte do FC Porto. O emblema tem opção de compra, mas ainda não acionada.

Enquanto isso, o extremo vai dando o seu contributo normalmente enquanto suplente utilizado. Em dois jogos com o novo treinador Igor Tudor, Conceição tem apenas 24 minutos de competição. No entanto, o croata deixa-lhe elogios.

«Gosto muito dele, é um jogador forte, pode decidir o jogo pois dribla, passa pelo seu marcador», começou por dizer, antes de fazer uma admissão.

«Disse-lhe e aos outros que coloquei menos a jogar que tenho pena, sei como se sentem. Com um jogo por semana os jogos diminuem, mas todos eles têm de me dificultar a vida. São todos importantes, sobretudo os que não jogam. Eles dão uma ajuda com as substituições, com cinco substituições o futebol é diferente», disse Igor Tudor.

Francisco Conceição soma 31 jogos esta temporada, com cinco golos e quatro assistências. A Juventus tem opção de compra de 30 milhões de euros.