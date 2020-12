Depois de ter sido homenageado pelo 750.º golo na carreira, Ronaldo começou logo a pensar no 751. Logo na saída de bola, o português recebeu de Dybala e tentou de imediato marcar ao Torino. Porém, a tentativa sai longe do alvo.



A Juventus acabaria por vencer o dérbi de Turim com golos de McKennie e de Bonucci, após ter estado em desvantagem - marcou N'Koulou para o «Toro».



Pode ver o lance nos primeiros vinte segundos do vídeo: