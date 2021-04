Um golo de Cristiano Ronaldo, aos 79 minutos, valeu um ponto à Juventus no Dérbi della Molle. O Torino teve de sofrer nos últimos minutos, mas o resultado justifica-se plenamente, olhando ao sucedido ao longo dos 90 minutos no Olímpico de Turim.

A Juventus voltou a fazer um jogo muito pobre, principalmente no primeiro tempo (FICHA DE JOGO). Federico Chiesa até inaugurou o marcador, após boa combinação com Álvaro Morata, mas depois apareceu um paraguaio chamado Antonio Sanabria.

Sanabria empatou aos 27 minutos, numa recarga a um potente pontapé de Rolando Mandragora - grande exibição -, e fez o 2-1 no primeiro minuto do segundo tempo. Kulusevski errou o passe, Sanabria arrancou e rematou sobre a esquerda, na área da Juventus. Um 'frango' de Szczesny, já agora.

VÍDEO: o erro de Kulusevski e o 'frango' de Szczesny

No segundo tempo, certamente envergonhada com a própria exibição, a Juventus tentou impedir pelo menos a derrota e aquela que seria apenas a segunda vitória do Torino nos últimos 32 dérbis. Conseguiu-o, com um golo de cabeça de Cristiano Ronaldo. O 24º na Serie A, o 31º na época, mas tudo sabe a pouco nesta Juventus de Andrea Pirlo.

O Inter joga mais logo em Bolonha e pode alargar para 12 pontos a vantagem sobre a Vecchia Signora.

