Um golo do português Jorginho valeu, este domingo, a vitória ao Kairat na visita ao Okzhetpes, por 1-0, na 22.ª jornada do principal campeonato do Cazaquistão.

O primeiro adversário do Sporting na Liga dos Campeões chegou à vantagem com um golo de Jorginho, aos oito minutos, com um remate de pé esquerdo na área, num ataque do Kairat que nasceu de um pontapé de baliza mal batido pelo guarda-redes da equipa da casa.

Com este golo, Jorginho, que em Portugal fez formação no Sp. Braga e representou Celeirós, Merelinense, Fafe, Sanjoanense e Pevidém, tem agora oito golos no campeonato.

Na classificação, o Kairat ocupa o segundo lugar, com os mesmos 46 pontos e 21 jogos do líder, o Astana. Em terceiro está o Tobol, que tem 44 pontos em 20 jogos.

Campeão cazaque em 2024, o Kairat, da cidade de Almaty, que dista mais de 6.900 quilómetros de Lisboa, vai-se estrear na Champions em Alvalade, ante o Sporting, a 18 de setembro, uma quinta-feira, às 20 horas, na semana que marca o arranque da fase de liga.