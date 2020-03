O Kasimpasa recebeu e venceu esta sexta-feira o Goztepe, por 2-0, com os portugueses Ricardo Quaresma e Jorge Fernandes a saírem vencedores no duelo ante os compatriotas Beto e Castro, na 26.ª jornada da primeira liga da Turquia.

Um bis de Koita, com golos aos dois minutos e aos 90+2’, decidiu o encontro a favor da equipa da casa. Quaresma entrou aos 86 minutos e Jorge Fernandes aos 89, ao passo que Beto e André Castro fizeram todo o jogo pelo Goztepe.

No outro jogo, o Rizespor, com Ivanildo Fernandes como suplente não utilizado, perdeu por 2-1 ante o Ankaraguçu.

Na classificação, o Kasimpasa está no 13.º lugar, com 26 pontos. O Goztepe é oitavo, com 34 e o Rizespor 15.º, com 25 pontos, dois a mais para a zona de descida.