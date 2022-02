O Corinthians anda à procura de um novo treinador, para ocupar o lugar que pertencia a Sylvinho, e Vítor Pereira foi um dos nomes equacionados.

O empresário do técnico português reconhece, contudo, que será «muito difícil» alcançar um acordo com o "Timão".

«Hoje não é fácil. O mundo inteiro está com falta de treinadores, precisamos da próxima geração para crescer. Nada a ver com o Brasil. É um problema geral», respondeu Kia Joorabchian, que já liderou uma parceria com o Corinthians.