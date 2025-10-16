Kika fez parte da goleada do Barcelona frente à Roma por 4-0, para a segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões feminina.

As vice-campeãs europeias abriram o marcador logo aos dois minutos com um tento de Esmee Brugts. Apesar do domínio na partida, o jogo foi para intervalo com o Barcelona a vencer pela vantagem mínima.

No início da segunda parte, Kika apontou o segundo golo da equipa espanhola, com um remate de primeira à entrada da grande área, aos 58 minutos. Ao somar o 13.º golo na competição, superou Edite Fernandes e Carla Couto, tornando-se na melhor marcadora portuguesa da Liga dos Campeões.

Alexia Putellas, que já havia falhado uma grande penalidade - que passou por cima da baliza de Rachele Baldi -, redimiu-se e, aos 71 minutos, com um remate rasteiro da marca dos 11 metros, fez o 3-0.

Foi já em cima do minuto 90 que Caroline Graham Hansen fechou o marcador e confirmou a goleada por 4-0 frente à Roma.

Com este resultado, o Barcelona, três vezes campeão europeu de futebol feminino, soma seis pontos na competição, ao passo que a Roma continua sem pontuar.

Recorde-se que a equipa catalã recebe o Benfica dia 10 de dezembro, em partida a contar para quinta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.