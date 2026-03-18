VÍDEO: Kika Nazareth marca em goleada do Barcelona na Taça da Rainha
Equipa catalã atinge a final da competição
A avançada portuguesa Kika Nazareth, de 23 anos, marcou um dos golos do triunfo do Barcelona sobre o Badalona na meia-final da Taça da Rainha, nesta quarta-feira.
A lusa fez o 3-1, após um bis da estrela Alexia Putellas que abriu o marcador. Além delas, Ewa Pajor fez o outro golo das catalãs. Lice Chamorro fez o golo de honra da outra equipa da Catalunha.
O Barcelona volta à final da Taça da Rainha pela décima quarta vez na sua história, encontrando o Atlético Madrid no dia 16 de maio.
Kika Nazareth somou o nono golo da temporada, tendo ainda seis assistências. Está na segunda temporada no clube espanhol após destacar-se no Benfica.
