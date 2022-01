Nem um onze renovado face às várias ausências por covid-19 e lesão, impediu o PSG de golear no terreno do Vannes (4-0), em jogo dos 16 avos-de-final da Taça de França. Kylian Mbappé foi o homem em foco ao apontar um ‘hat trick’, num encontro em que o português Nuno Mendes foi titular.

Foi mesmo dos pés do lateral português que surgiu a jogado do primeiro golo parisiense. Nuno Mendes cobrou um pontapé de canto e Kimpembe subiu mais alto para inaugurar o marcador, aos 28 minutos.

O festival de Mbappé começou no segundo tempo. Nenhum dos três defesas da turma caseira conseguiu acompanhar a velocidade do avançado do PSG que só teve de finalizar na cara do guardião adversário (59m).

Aos 71 minutos, o internacional gaulês apontou o golo da noite, com um disparo de longa distância.

Seis minutos depois, Mbappé combinou com Eric Dina e o jovem médio ofereceu o terceiro golo ao avançado.

O PSG, que não jogava desde 22 de dezembro, quando empatou com o Lorient a uma bola, entra em 2022 com um regresso aos triunfos.