O português João Sacramento foi oficializado, esta segunda-feira, como novo treinador do LASK Linz.

«Estou muito feliz por fazer parte do LASK, um clube com uma visão clara, grande paixão e objetivos ambiciosos. As conversas com os responsáveis ​​foram muito inspiradoras desde o início. Vejo grande potencial na equipa e estou convencido de que podemos desenvolver algo especial juntos», disse o treinador natural de Barcelos aos meios de comunicação do emblema austríaco.

O técnico de 36 anos assinou até junho de 2027 e vai ter a primeira experiência enquanto treinador principal. Nas últimas duas temporadas, foi adjunto de Christophe Galtier nos qataris do Al Duhail, mas também já tinha acompanhado o francês no Lille e no Paris Saint-Germain.

Sacramento também foi adjunto de José Mourinho no Tottenham e na Roma, além de ter integrado equipas técnicas de Marcelo Bielsa e Leonardo Jardim.

O LASK, refira-se, terminou no sétimo lugar do campeonato austríaco e falhou o acesso às competições europeias.