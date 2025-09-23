Um arranque infeliz de campeonato, com duas vitórias e cinco derrotas, e um episódio de indisciplina em contexto extradesportivo culminaram na rescisão do treinador João Sacramento com os austríacos do LASK Linz. O antigo adjunto de José Mourinho no Tottenham e Roma manteve-se fiel à equipa técnica e optou por sair.

«O LASK e o treinador João Sacramento acordaram mutuamente em rescindir o contrato com efeitos imediatos. Esta decisão baseia-se num incidente disciplinar ocorrido na equipa técnica», esclareceu o clube nas redes sociais.

Por seu lado, João Sacramento, de 36 anos, não contesta: «Compreendo perfeitamente. Por lealdade à minha equipa técnica, solicitei ao LASK que também rescindisse o meu contrato. Esta decisão não foi fácil. Gostaria de agradecer a todos. Desejo tudo de bom ao clube».

Ainda que o LASK não esclareça o sucedido, a imprensa austríaca garante que o referido episódio de indisciplina de um dos adjuntos tenha acontecido em contexto extradesportivo. De recordar que João Sacramento contou com a companhia dos portugueses Abel Pimenta, Ricardo Pereira (ex-Benfica) e Rui Lemos.

Desta forma, Maximilian Ritscher, de 31 anos, assume a posição de interino.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol? Acompanhe toda a atualidade!