OFICIAL: LASK rescinde com João Sacramento, antigo adjunto de Mourinho
Em causa um «incidente disciplinar» na equipa técnica do treinador de 36 anos
Um arranque infeliz de campeonato, com duas vitórias e cinco derrotas, e um episódio de indisciplina em contexto extradesportivo culminaram na rescisão do treinador João Sacramento com os austríacos do LASK Linz. O antigo adjunto de José Mourinho no Tottenham e Roma manteve-se fiel à equipa técnica e optou por sair.
«O LASK e o treinador João Sacramento acordaram mutuamente em rescindir o contrato com efeitos imediatos. Esta decisão baseia-se num incidente disciplinar ocorrido na equipa técnica», esclareceu o clube nas redes sociais.
Por seu lado, João Sacramento, de 36 anos, não contesta: «Compreendo perfeitamente. Por lealdade à minha equipa técnica, solicitei ao LASK que também rescindisse o meu contrato. Esta decisão não foi fácil. Gostaria de agradecer a todos. Desejo tudo de bom ao clube».
Ainda que o LASK não esclareça o sucedido, a imprensa austríaca garante que o referido episódio de indisciplina de um dos adjuntos tenha acontecido em contexto extradesportivo. De recordar que João Sacramento contou com a companhia dos portugueses Abel Pimenta, Ricardo Pereira (ex-Benfica) e Rui Lemos.
Desta forma, Maximilian Ritscher, de 31 anos, assume a posição de interino.
