O Leeds United é o novo líder isolado do Championship, a segunda liga inglesa, após a vitória deste sábado por 3-0 ante o Fulham, em jogo da 39.ª jornada do campeonato.

O extremo português Hélder Costa, titular no Leeds, esteve na origem do primeiro golo, com assistência para Bamford marcar, ao minuto dez. Na segunda parte, Alioski (56m) e Harrison (71m) fizeram os restantes golos. Ivan Cavaleiro foi suplente utilizado no Fulham – entrou aos 70 minutos – e viu a equipa acabar com menos um, com a expulsão de Kebano, em tempo de compensação.

Os peacocks aproveitaram, assim, a derrota de sexta-feira do West Bromwich Albion ante o Brentford, por 1-0. O Leeds lidera agora com 74 pontos e o WBA é segundo, com 71.

Nos outros jogos com portugueses, este sábado, o Hull City, com Leonardo Lopes a titular, empatou a três golos na deslocação ao estádio St’Andrews, ante o Birmingham. O médio de 21 anos fez assistência para o segundo golo da equipa, aos 16 minutos, na circunstância o 0-2.

O Barnsley, com Elliot Simões a titular e substituído ao intervalo, empatou 0-0 na receção ao Millwall.

Nos outros jogos, nota para o golo do avançado inglês Wayne Rooney, na vitória por 2-1 do Derby County ante o Reading.