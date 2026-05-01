O lateral português Ricardo Pereira anunciou através das redes sociais a saída do Leicester City no verão. O último jogo pelo clube acontece neste sábado, diante do Blackburn Rovers.

Através de um vídeo partilhado nas plataformas do clube despromovido à terceira divisão do país, Pereira não escondeu a tristeza pelo momento do campeão da Premier em 2016.

«Para ser honesto, de certa forma, eu não queria despedir-me, especialmente com tudo o que aconteceu recentemente. Não pensei que fosse importante. Acho que ficou para segundo plano. Mas aqui estou. Eu não conseguia não deixar uma mensagem para vocês», dirigindo-se aos adeptos.

«Têm sido oito anos com altos e baixos. Agora, não estamos tão bem. Mas eu tenho a certeza que, em algumas semanas, vou conseguir lembrar-me dos momentos incríveis que tivemos. Os troféus, as celebrações, os golos, tudo. A relação com vocês, os momentos que tivemos. Não só em nível profissional, mas também em nível pessoal. Aqui, muitas coisas aconteceram. Perdi alguém muito importante para mim e a minha mãe teve alguns problemas de saúde», lembrou.

O Leicester sublinha o «respeito e admiração de todos» no clube para com Ricardo Pereira, um dos capitães do emblema. Recordam que o lateral venceu a Taça de Inglaterra em 2021, o Championship em 2024 e marcou 15 vezes pelo clube, sendo o golo mais memorável aquele que anotou frente ao PSV, na Liga Conferência, em 2022.

O internacional luso chegou ao clube por 22 milhões de euros, em 2018, proveniente do FC Porto.