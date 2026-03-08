Chegar, ver e vencer: Jardim conquista Carioca na estreia pelo Flamengo
Triunfo sobre o Fluminense nos penáltis, após o nulo durante 90 minutos
Chegar, ver e vencer.
Leonardo Jardim estreou-se este domingo no comando técnico do Flamengo e já conquistou um título. O Mengão bateu o Fluminense no Maracanã, nos penáltis, após empate a zero no tempo regulamentar e venceu o Campeonato Carioca.
O encontro foi equilibrado e o nulo ao fim dos 90 minutos levou a decisão para a marca dos onze metros. Luiz Araújo foi o único que falhou no lado do Flamengo, enquanto Guga e Otávio desperdiçaram para o Fluminense, graças a defesas de Agustín Rossi. Contas feitas, ficou 5-4 nos penáltis.
O Flamengo, diga-se, é tricampeão carioca, depois de ter vencido o troféu estadual também em 2025 e 2024. No total, já venceu a competição em 40 ocasiões.
