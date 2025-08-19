Leonardo Jardim considerou que ficou por marcar uma grande penalidade a favor do Cruzeiro no jogo com o Mirassol, que terminou empatado a um golo.

«A situação é fácil de analisar. A bola toca na coxa e toca no braço. Mas o penálti vem a seguir, numa segunda situação: não sabia que era permitido fazer manchetes de vólei dentro da área», disse o treinador do conjunto de Belo Horizonte, num momento que fez lembrar a célebre conferência de Paulo Bento no Sporting («Com a mão, andebol, basquetebol, voleibol. Futebol, com pés, pernas e com a cabeça»).

Jardim deu ainda uma ideia que no entender dele ajudaria a melhorar o VAR. Recorrer ao chamado challenge, sistema de videoarbitragem ao qual os árbitros recorrem a pedido das equipas e que é usado em várias outras modalidades como o... voleibol.

«O futebol brasileiro tem de tomar algumas medidas, se não as pessoas começam a desacreditar do VAR. Eu até dava uma ideia: os treinadores deviam ter duas opções por jogo - na primeira parte e na segunda - para pedir a revisão dos lances pelo VAR. Isso permitiria alterar algumas coisas, porque às vezes chama-se e outras vezes não se chama. Acho que este caso toda a gente viu no estádio. O primeiro toque na mão é casual, mas no segundo a bola levanta e ele dá-lhe uma manchete», insistiu.

Leonardo Jardim fechou o tema com fina ironia à mistura: «Mas quem sou eu? Nem sequer tenho curso de árbitro. Só tenho 30 anos de futebol, mais nada.»