Depois do empate de quinta-feira ante o Juventude (3-3), para o Brasileirão, o treinador do Cruzeiro, Leonardo Jardim, reforçou o foco no que ainda há por disputar esta época e só depois disso «pensar no que será o futuro».

«Em relação à próxima época, já fui bem claro. Acho que, mais importante do que falarmos do que será a próxima época para o treinador, para o dirigente ou para o jogador, é focarmos no que eu disse anteriormente: pontos suficientes para qualificar a equipa para a fase de grupos [ndr: da Libertadores] e depois preparar as meias-finais da Taça do Brasil. Depois disso é que eu, Jardim, jogadores e diretores vamos pensar no que será o futuro. Não podemos ultrapassar metas com obstáculos ainda na frente por resolver», afirmou Leonardo Jardim, em conferência de imprensa, após o jogo da 34.ª jornada do campeonato.

Jardim respondeu assim quando questionado sobre o futuro - tem contrato até final de 2026 - numa altura da conferência de imprensa em que também lhe perguntaram sobre críticas anteriores que já tinha deixado ao calendário e sobre qual era a melhor liga para trabalhar, entre os países que já passou. Jardim frisou que rumou ao Brasil «por opção» e diz que, quando aponta algo é no sentido da «progressão».

«Vim para o Brasil por opção, é um país que eu adoro, já trabalho com brasileiros há muitos anos e queria ver esta emoção do futebol no país, são apaixonados pelo futebol e estou aqui 100 por cento dedicado ao Cruzeiro», disse Jardim, que há cerca de um mês também mostrou alguma frustração após o empate com o Palmeiras, deixando alguns reparos à arbitragem.

«Em primeiro lugar, sou uma pessoa que, quando chama a atenção de uma situação, é para progressão. Não é por acaso que tenho visto que a Confederação tem tido medidas: fair-play, tem falado da valorização dos relvados, de outros assuntos importantes. Acho que a evolução faz parte da vida e temos de estar abertos a melhorar… A profissionalização da arbitragem, tudo isto é para melhorar o futebol, não critico por criticar», referiu, ainda.

O Cruzeiro, atual terceiro classificado com 65 pontos, em lugar de apuramento direto para a Libertadores e ainda com hipóteses matemáticas de ser campeão com quatro jornadas em disputa, apesar de estar atrás de Palmeiras (69) e do líder Flamengo (71). Na Taça do Brasil, disputa as meias-finais ante o Corinthians, em dezembro. O outro duelo das meias-finais é o Vasco-Fluminense.