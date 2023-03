Leonardo Jardim mostrou-se convencido de que Roberto Martínez se encaixa no perfil traçado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para dar continuidade ao trabalho desenvolvido por Fernando Santos e espera que a seleção pratique «bom futebol» com o novo selecionador.

«Não tenho muitos dados com que possa analisar o perfil do treinador. Acompanhei o trabalho dele na seleção da Bélgica. Teve um período muito bom e outro menos bom. O importante, para mim, é que consiga fazer da seleção portuguesa uma seleção que jogue um bom futebol», disse aos jornalistas, citado pela Lusa, à margem do fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, em Viana do Castelo.

O treinador português não esclareceu se foi ou não convidado a orientar a seleção portuguesa e vincou que Martínez vai ser «avaliado pelos resultados desportivos». Além disso, disse acreditar que o técnico espanhol está a «tomar as melhores decisões», na sequência da primeira convocatória, divulgada na sexta-feira.

Quanto ao campeonato português, Jardim reconheceu que o Benfica, líder com 68 pontos, mais 10 do que o segundo classificado, FC Porto, e 12 do que o terceiro, Sporting de Braga, é o «grande favorito».

«O Benfica está-se a sobrepor aos outros dois clubes. Neste ano, três, porque o Sp. Braga está em terceiro. Esta vantagem pode ser decisiva. O Benfica assume-se como o grande favorito. Os outros clubes vão, à partida, jogar para o segundo lugar», disse.

Agora a trabalhar no Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, o treinador luso enalteceu o nível a que se joga no Médio Oriente e salientou o caso do Al Hilal, equipa com quem se sagrou campeão saudita em 2021/22 e que é rival do Al Nassr, de Cristiano Ronaldo.

«O Al Hilal foi o vice-campeão mundial de clubes e, comigo, no ano passado, foi campeão da Ásia. O Al Hilal, no campeonato português, não iria para jogar da Europa para baixo», observou.