Leonardo Jardim está a um passo de ser confirmado como novo técnico do Cruzeiro. O Maisfutebol sabe que o português vai assinar um contrato válido por duas temporadas no Brasil (até dezembro de 2026).

Antes de fechar com o emblema brasileiro, Jardim precisa romper o vínculo com o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. As conversas estão em andamento. Todos os envolvidos confiam no acordo.

Se concretizado o negócio, Leonardo Jardim, de 50 anos, vai partir para a sua primeira experiência do outro lado do Oceano Atlântico. Fora de Portugal, fez sucesso no Mónaco, além de ter rodado pelo Médio Oriente (Al Hilal, da Arábia Saudita, Al Ahli, dos Emirados Arábes, e Al Rayyan, do Qatar).