Apesar de ter sido associado a alguns clubes desde que comunicou a saída do Cruzeiro, Leonardo Jardim vai mesmo fazer uma pausa na carreira. O agente do treinador português confirmou que existiram propostas, mas o técnico não vai assumir uma nova equipa a curto-prazo.

«Como ele mesmo disse, tem algumas razões familiares e pessoais que o obrigam, atualmente, a fazer uma pausa. Sempre teve curiosidade em conhecer o futebol brasileiro, mas sempre disse que não imaginava uma permanência longa. Fez uma pausa, já teve convites para voltar a trabalhar fora do Brasil, mas pretende fazer uma pausa na carreira. Talvez daqui a três, quatro ou cinco meses, resolvendo as questões pessoais, volte a trabalhar», disse Hugo Cajuda à ESPN.

«É um técnico que tem muito mercado. Abriu um mercado também no futebol brasileiro, mas é muito conceituado na Europa e no Médio Oriente, com títulos em quase todos os países onde esteve. Vamos aguardar. Não creio que ele volte a trabalhar nos próximos meses», acrescentou.

Leonardo Jardim, recorde-se, garantiu que não queria trabalhar noutro clube brasileiro que não fosse o Cruzeiro. No entanto, chegou a ser cogitado como substituto de Filipe Luís, antes de acertada a renovação do treinador com o Flamengo.

Na última temporada, Jardim conduziu o Cruzeiro ao terceiro lugar do Brasileirão e às meias-finais da Taça do Brasil.