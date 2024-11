O Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, oficializou Leonardo Jardim como novo treinador, tal como o Maisfutebol tinha noticiado.

O técnico português, que vai treinar Fábio Cardoso, sucede a Hernán Crespo e assinou um contrato válido até ao final do Mundial de Clubes de 2025.

Atualmente na oitava posição do campeonato dos Emirados, o Al Ain tem dois jogos em atraso. Vencedor da Champions asiática na última época, tem tido um desempenho aquém do esperado na atual temporada nesta competição, sendo último classificado do grupo Oeste.

Jardim, de 50 anos, estava livre desde maio, quando deixou o Al Rayyan, do Qatar.