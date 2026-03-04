Leonardo Jardim foi oficializado, esta quarta-feira, como novo treinador do Flamengo.

Tal como o Maisfutebol escreveu, o treinador português de 51 anos assinou um contrato válido até dezembro de 2027 e será apresentado em conferência de imprensa na quinta-feira.

Jardim, que sucede a Filipe Luís, já orientou o primeiro treino, embora ainda não tivesse contado com os adjuntos António Vieira, José Barros e Diogo Dias, que ficaram retidos na Ilha da Madeira, devido ao mau tempo.

#Bem-vindo ao Flamengo, Leonardo Jardim. O treinador assinou contrato nesta quarta-feira (4), com vínculo até dezembro de 2027, e já comandou a atividade no CT George Helal. Chega acompanhado dos auxiliares António Vieira, José Barros e Diogo Dias. 🎙️ Apresentação à imprensa:… pic.twitter.com/u5zBs8usGy — Flamengo (@Flamengo) March 4, 2026

Trata-se, assim, de um regresso do técnico português ao Brasileirão. Leonardo Jardim estava livre no mercado desde dezembro do ano passado, quando deixou o Cruzeiro e justificou a saída com a necessidade de fazer uma pausa na carreira, para preservar a sua «saúde física e mental». Com a Raposa, alcançou o terceiro lugar no campeonato brasileiro e chegou às meias-finais da Taça do Brasil.

Após vencer quatro títulos em 2025, entre eles o Brasileirão e a Libertadores, o Flamengo teve um mau arranque de temporada. No Brasileirão, é 11.º classificado, com quatro pontos em três jogos.

A estreia de Leonardo Jardim será no próximo domingo, na final do Campeonato Carioca, frente ao Fluminense. No segundo jogo, já a contar para o Brasileirão, vai reencontrar o Cruzeiro.